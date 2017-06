CBF adia partida entre Chapecoense e Grêmio

A CBF decidiu adiar a partida entre Chapecoense e Grêmio válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que deveria acontecer nesta quarta-feira (7), será realizado na quinta (8), às 19h30, na Arena Condá.

A decisão da CBF aconteceu após pedido de adiamento da partida por parte do Grêmio por problemas para chegar até a cidade de Chapecó. O aeroporto da cidade catarinense está fechado por conta das condições climáticas.

O time gaúcho mandou um grupo de seguranças e outros funcionários para Chapecó nesta terça (6), de carro. O veículo, contudo, sofreu um acidente no caminho e capotou. Ninguém se feriu gravemente, mas o Grêmio descartou a ideia de viajar de ônibus até a cidade catarinense.

A Chapecoense também sofreu com as condições climáticas. O elenco conseguiu voltar para Chapecó apenas nesta terça depois da partida contra o Cruzeiro em Belo Horizonte no último final de semana.

Por causa do mau tempo, o avião da Chape precisou arremeter e foi desviado de Passo Fundo para Porto Alegre. O restante da viagem aconteceu de ônibus.

