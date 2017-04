Cauã Reymond muda de visual para filme e internautas o comparam a Freddie Mercury

Cauã Reymond mostrou no Instagram seu novo visual: o galã tirou o cavanhaque e deixou apenas o bigode.

O look é para um novo filme, ainda sem título, que o ator vai estrelar com Tatá Werneck. Os dois interpretarão uma bem humorada dupla de policiais. As filmagens estavam programadas para o final de abril, mas foram adiadas por conta de a atriz ter sido internada com uma infecção renal.

Na rede social, os seguidores de Cauã se manifestaram sobre o novo visual comparando o ator ao cantor Freddie Mercury. Outros viram semelhanças com Pablo Escobar e dom Pedro. “Vai fazer Seu Madruga na adolescência?”, questionou um internauta. “Bigode do Village People”, escreveu outro, “parece um ator pornô dos anos 70”, publicou um outro.

Também não faltaram elogios. “Homem, tu é maravilhoso demais! Vai ser sensual assim lá em casa”, escreveu uma fã mais animada. “Você é lindo de qualquer jeito”, comentou outra. A foto de Cauã teve mais de 93 mil curtidas.

Folhapress