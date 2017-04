Católicos podem participar de almoço judaico nesta Páscoa

A Páscoa é uma celebração cristã que lembra a ressurreição de Jesus, como descrita no Novo Testamento da Bíblia. Para explicar os significados de todos os símbolos que envolvem essa data, comemorada no domingo (16), a Igreja Católica realiza, no Pró-Menor Dom Bosco, no Alvorada, a partir das 19h, um jantar solene seguindo as tradições judaicas.

De acordo com o padre salesiano Antônio Ribeiro, o evento de cunho religioso pretende proporcionar aos católicos – e interessados – o conhecimento de toda a história da celebração pascal, desde o período do Antigo Testamento. “Nós não podemos entender a Páscoa sem passar por alguns períodos históricos ou conhecer os principais símbolos e seus significados. Por isso, antes do jantar haverá uma aula de catequese para os participantes”, explicou o pároco.

Entre as comidas servidas no jantar, vão estar o pão sem fermento, vinho, batatas, ervas doces e amargas e, como prato principal, carneiro assado.

Para participar, é preciso contribuir com o valor de R$ 35 e se inscrever até esta quinta-feira (13). Para mais informações, basta entrar em contato pelos telefones (92) 2101-3400 ou 9 9111-4858.

