Catador de latinhas é assassinado com nove facadas em Parintins

O autônomo Antônio Marcos Conceição da Silva, 45, natural de Manaus, conhecido como ‘Negueba’ foi encontrado morto com nove facadas, na avenida Paraíba, entre os bairros Itaúna 1 e São Francisco, na Zona Sul da cidade de Parintins (369 quilômetros da capital).

Investigadores da equipe do delegado Bruno Fraga estiveram no local levantando pistas do primeiro homicídio do mês na cidade.

O técnico em necropsia, Benedito Pimentel, do Instituto Médico Legal (IML) local, disse que as perfurações atingiram o tórax da vítima, provocando hemorragia interna.

‘Negueba’ ganhava a vida coletando latinhas pelas ruas da cidade. Familiares da vítima, informaram que desconhecem qualquer ameaça ou desentendimento do homem com alguém que sirva como justificativa para a motivação do crime.

Por Tadeu de Souza