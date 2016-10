Casos de malária tem redução em 44% no Amazonas, aponta FVS

O Amazonas apresentou redução de 44% no número de casos de malária no período de janeiro a agosto desse ano. De acordo com os dados, em 2016 foram notificados no estado 33.511 casos contra os 59.779 casos registrados no mesmo período de 2015. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Para o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, o Amazonas tem ampliado a redução de números nos casos de malária, resultado positivo ao reforço das medidas tomadas pelo governo do Amazonas para combater essa doença, principalmente, junto à população do interior nas comunidades rurais iniciado antes da sazonalidade da doença. “A redução dos casos de malária no Amazonas segue uma tendência de declínio da doença no estado, que tem contado com investimento para aquisição de equipamentos, material permanente, insumos, e a utilização de mosquiteiros impregnados de inseticidas que impedem a ação dos mosquitos nas residências amazônicas”, destacou.

De acordo com o gerente de Doenças Transmitidas por Vetores (GDTV-FVS), Elder Figueira, a diminuição dos casos de malária deve-se a descentralização das ações de prevenção e controle da doença. “É fundamental o envolvimento dos diversos atores do processo desde gestores, agentes de saúde e entidades parceiras. Dessa forma foi possível contribuir com a diminuição desse quadro no Estado”, comentou.

Com informações da assessoria