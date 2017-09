Casos de malária crescem no Amazonas

Manaus não faz parte da estatística de crescimento da malária e registrou 4.622 casos da doença neste ano – fotos: Michael Dantas

O Estado do Amazonas registrou um aumento de 43% dos casos de malária, nos meses de janeiro a julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2016. De acordo com a a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), esse crescimento representa, em números, 39.744 pacientes infectados, enquanto que no ano passado o quantitativo foi de 27.757.

A capital amazonense não faz parte dessa estatística. Isso porque, segundo o levantamento realizado pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológia (Sivep-Malária) do Ministério da Saúde (MS), Manaus registrou 4.622 casos, enquanto que no ano passado foram contabilizadas 4.685 pessoas infectadas, apresentando, assim, uma redução de 11%. Apesar do resultado positivo na capital, o diretor presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, informou que população deve ficar em alerta. “As áreas periféricas da cidade como o bairro Tarumã (Zona Oeste) e outros mais afastados são focos de malária e estamos trabalhando no combate”, afirma o diretor.

O diretor assistente e infectologista da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), que oferece tratamento da doença às pessoas do interior e da capital, afirma que a demanda na unidade hospitalar aumentou em relação ao ano passado. “Não há uma faixa etária mais afetada, em todos os casos há muitas crianças, idosos, homens, mulheres, a malária está afetando em diferentes idades”, disse, ao garantir que a equipe do hospital está trabalhando com o desenvolvimento de pesquisas, diagnósticos e estudando os fatores que favorecem o aparecimento de casos e para ter uma resposta de como controlar essa doença.

Já em relação às áreas mais afetadas do Estado, Bernadino Albuquerque disse que ao menos 14 municípios são responsáveis por 80% do registro em todo o Amazonas. “Os municípios dos rio Negro e rio Madeira, como Apuí, Borba, Manicoré e Humaitá são alguns dos atingidos pela doença”, disse o diretor presidente da FVS.

E para tentar reverter esta situação, aproximadamente 15 agentes de vigilância em saúde municipal estão em treinamento para dar assistência em cada município com foco da doença. “Estamos na segunda etapa de uma série de cursos. Nossa representação nos municípios é por meio desses agentes pertencentes e essa preparação é fundamental. Quanto às atividades, há a fumaça para espantar o mosquito responsável pela transmissão e a distribuição de telas para janelas e mosquiteiros”, disse Bernardino Albuquerque.

