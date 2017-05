Casos de doenças respiratórias têm aumento no AM e especialistas alertam para vacinação

A falta de hábito da população de realizar pequenos gestos de prevenção no dia a dia, inclusive de aderir a campanhas de vacinações, tem provocado o aumento dos casos de doenças respiratórios oriundas da influenza, explicam especialistas.

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) revelam que até o mês passado, foram registrados 212 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sobretudo em Manaus, com maior positividade para os vírus do tipo sincicial respiratório (infecção aguda respiratória), influenza B e influenza H3N2.

Procura por vacina diminui no Amazonas

O último boletim divulgado pela fundação mostra que deste total, 106 casos foram positivos para o vírus sincicial respiratório, 47 casos para H3N2 e 44 casos para influenza B. As faixas etárias mais atingidas são crianças menores de 5 anos e idosos. A FVS ressalta que no último boletim, o Amazonas estava apenas com 42% de cobertura e Manaus, 60%. A procura pela vacina em 2017 é a menor dos últimos cinco anos.

Além da questão da falta de cuidados, médicos alertam para a automedicação. Esse procedimento por muitas vezes disfarça a doença, dificultando um diagnóstico preciso no início da manifestação do vírus. A médica da rede municipal, Ângela Loureiro destacou que é preciso ficar atento aos primeiros sintomas para que a doença seja tratada o quanto antes por um profissional, evitando um agravamento no quadro.

“Não considero que o vírus esteja mais forte. Vejo que as pessoas não estão tendo uma prevenção adequada. É necessário que haja o mínimo de cuidado para evitar as doenças. Uma vez que o sintoma se manifestou é indispensável procurar o médico imediatamente para iniciar o tratamento adequado. Muitas das vezes as pessoas se automedicam e quando vão procurar o especialista, a doença já está numa fase muito complicada”, disse.

A médica destacou ainda que este período de “inverno amazônico” favorece o aparecimento e o crescimento das doenças respiratórias, por isso, a necessidade da prevenção.

Vítimas relatam os efeitos da virose

A jornalista e apresentadora Marcela Rosa, que nas últimas semanas sofreu com os efeitos provocados por uma virose acompanhada de uma pneumonia, alerta as pessoas para que elas não subestimem uma simples gripe. Assim como a médica Ângela, ela orienta na questão da prevenção e da ajuda de um especialista.

“No início achei que era uma simples gripe, por isso não dei tanta importância. Tomei alguns antigripais e continuei trabalhando, mas não houve melhora. Depois tive febre e o meu quadro de saúde foi piorando. Quando resolvi procurar um médico, descobri que estava com virose e pneumonia ao mesmo tempo. Isso tem sido muito comum, segundo os médicos”, orientou. A mesma situação foi vivida pelo advogado Pedro Câmara Júnior. Ele relatou que não lembra de ter tido antes uma gripe tão forte como a que lhe atingiu na última semana. “Tive um cansaço extremo, além de um suor descontrolado em algumas ocasiões. Fui ao médico e ele falou o meu quadro descartando influenza ou algo do tipo. Na minha infância, não se levava muito a sério a gripe, era uma doença comum, mas hoje a realidade é bem distinta”, contou o advogado.

Sintomas da gripe influenza

Sobre os sintomas, a especialista explica que a influenza mais comum, no caso da gripe, pode apresentar febre, calafrios, tremores, dores de cabeça e musculares e falta de apetite. Em alguns casos, aparece tosse seca e dor na garganta. A duração da infecção dura

em média sete dias.

Nos casos mais graves como a Sincicial Gripal (SG) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os sintomas são súbitos e iniciam com um desconforto respiratório considerável, queda de pressão, quadro de insuficiência respiratória aguda, dor nas articulações, febre e dor de cabeça. “Caso a pessoa apresente alguns desses sintomas, ela deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima de sua casa que está preparada para atender e prescrever o tratamento adequado. Não se pode protelar o início dos cuidados”, finalizou.

Gerson Freitas

EM TEMPO