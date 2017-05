Casos de dengue têm baixa no quadrimestre no Amazonas

O Amazonas registrou queda de 41,7% nos casos de dengue, no período de janeiro a abril de 2017, conforme informações da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS). Na capital, a redução de casos de dengue foi ainda maior, com 58,8%, comparando o primeiro quadrimestre deste ano com o do ano passado. Em números, Manaus registrou, em 2016, 5.399 casos, enquanto neste ano, foram 2.222 registros.

De acordo com o chefe do departamento de vigilância ambiental da FVS, Cristiano Fernandes, a entidade pública realiza intensivamente planos de ação em combate ao mosquito vetor da doença.

“Durante todo o ano, fazemos levantamento dos 62 municípios do Estado, para podermos traçar diretrizes e metas de combate ao Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, zika vírus e chikungunya”, informou.

Fernandes contou que esse processo é baseado em pesquisas realizadas pelo órgão. “Neste ano, 18 municípios estão nessa situação, Manaus, Novo Aripuanã, Itacoatiara, Presidente Figueiredo são alguns desses municípios com foco do mosquito Aedes aegypti”, disse Fernandes.

Estratégias

As estratégias realizadas pelo órgão são a distribuição de capas de proteção para tanques, caixas d’água, além de escadas e equipamentos utilizados pela vigilância sanitária do interior. “Já foram distribuídas cerca de 60 mil capas em todo o Estado. Além disso, são realizadas palestras nas escolas das redes pública e privada”, afirmou.

Mesmo com os índices em queda e com o período de chuvas no fim, é importante manter o ambiente limpo, longe da formação de criadouros e focos do mosquito. O médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Silvio Fragoso orienta que é preciso atenção aos sintomas da doença.

“Os primeiros sintomas são de febre alta, dores de cabeça e no corpo. É sempre importante que a pessoa enferma seja levada para uma unidade de saúde, para que sejam feitos os exames para diagnosticar com precisão. É importante também ingerir bastante líquidos, pois parte do tratamento é por meio da hidratação”, disse o especialista.

Para denunciar focos do mosquito, o cidadão pode encaminhar e-mail para emailsaúde.semsa@pmm.am.gov.br.

Bárbara Costa

EM TEMPO