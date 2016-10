Casos de dengue sobem 48,5% em um ano no Amazonas, aponta FVS

O comparativo de dados notificados de dengue no período de janeiro a setembro de 2015 e 2016 foi apresentado nesta segunda (17) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). No boletim epidemiológico divulgado, o Amazonas notificou 6.804 casos em 2015, contra os 13.199 notificados este ano.

Para o chefe de Departamento de Vigilância Ambiental (DVA-FVS), Cristiano Fernandes, o aumento era previsível, pois o país estava vivenciando um grande número de casos da doença, inclusive, com casos de chikungunya e o zika vírus, doenças transmitidas pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito aedes aegypti. “É importante salientar que cerca de 80% dos casos notificados de dengue foram durante o período sazonal da doença que contempla de janeiro a maio desse ano”, explicou Cristiano.

Seguindo tendência ao contrário a dengue, os casos de malária reduziram em 44% no mesmo período analisado. O boletim aponta que em 2015, o Amazonas registrou 59.775 casos da doença contra os 35.139 casos registrados até setembro de 2016.

De acordo com Cristiano Fernandes os números mostram que o trabalho de controle à endemia está sendo executado com o sucesso pelos municípios. “Malária é um problema de saúde pública no estado, no qual o governo do Amazonas está investindo na aquisição de insumos estratégicos, veículos, motocicletas e a distribuição de mosquiteiro impregnado de inseticida para o combate à doença”, destaca.

Com informações da assessoria