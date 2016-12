Caso Thiago Garcez: traficantes morrem durante troca de tiros com polícias em Coari

Dois homens morreram depois de entrarem em conflito com policiais em Coari. As equipes da Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), e do Canil da PM realizavam buscas ao delegado Thiago Garcez na manhã deste domingo (11), quando foram surpreendidas por traficantes armados. Houve troca de tiros e dois colombianos morreram.

Uma pistola que pertencia às forças policias e estava em poder dos traficantes foi recuperada, e um fuzil foi apreendido.

Além do Fera e do Canil, policias do Comando de Operações Especiais (COE) e do Departamento de Narcóticos também participam das operações.

O Delegado Thiago Garcez desapareu no dia 5 de dezembro depois de trocar tiros com traficantes durante uma ação de repreensão ao tráfico de drogas. As investigações em Coari continuam.

Com exclusividade,

Portal EM TEMPO