Caso ‘Patixa Teló’ ainda não tem data para ouvir suspeitos

Após repercussão nas redes sociais e veículos de comunicação, o caso “Patixa Teló” ainda não tem data para ouvir os suspeitos de envolvimento da gravação de um vídeo e fotos divulgados na internet, em que o amazonense Antônio Luiz de Souza da Silva, 39, aparece em um banheiro de uma casa de show fazendo necessidade fisiológica. As imagens foram publicadas no Facebook e no WhatsApp, gerando indignação e revolta entre os fãs e seguidores de Patixa.

De acordo com o delegado Rafael Guevara, titular do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), até o momento ninguém foi ouvido, pois ainda será marcada uma data para ouvir todos os envolvidos, entre testemunhas e suspeitos. Questionado pelo EM TEMPO se a data seria dia 20 de junho, a mesma divulgada na tarde de terça-feira (23), pelo produtor e empresário de Patixa, Edy Araújo, mais conhecido como “Edy Murphy”, a autoridade policial negou e informou que ainda não há definição sobre o dia.

Um dos suspeitos, Carlos Ferreira da Cunha Júnior, 19, conhecido como “Periquita”, foi denunciado à polícia e disse em entrevista ao EM TEMPO, que está arrependido pela divulgação do conteúdo nas redes sociais.

Patixa registrou o Boletim de Ocorrência (B.O), no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ele pede reparação por injúria, danos morais, danos materiais e difamação.

Entenda o caso

Vídeo e fotos da personalidade amazonense “Patixa Teló” em um vaso sanitário de um banheiro em uma casa de show foram divulgados na internet. Um dos suspeitos fez uma selfie e compartilhou o conteúdo em grupos do WhatsApp tirando sarro da situação. As imagens foram produzidas na última quinta-feira (18), durante um evento em uma casa de show, localizada no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

Dois suspeitos já foram identificados pelo empresário de Patixa, que levou os nomes ao delegado Rafael Guevara, mas até o momento nenhum dos dois foram ouvidos.

Bruna Chagas

EM TEMPO