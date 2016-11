Caso ‘Pablo Pietro’ terá continuidade em maio de 2017; mãe do bebê não compareceu na audiência desta quarta

Uma nova audiência de instrução sobre o caso do bebê Pablo Pietro, de 4 meses, supostamente arremessado no rio Negro pelo próprio pai, o canoeiro Josias de Oliveira Alves, 31, foi marcada para o dia 4 de maio de 2017, devido a mãe da criança, Cleudes Maria Batista de Moraes, 23, não ter comparecido à audiência de instrução realizada nesta quarta-feira (16). Pablo Pietro foi jogado no rio em agosto do ano passado.

Cleudes – que é considerada a parte mais interessada no processo – não compareceu ao Fórum Ministro Henoch Reis, Zona Centro-Sul de Manaus e, por isso, a juíza Mirza Telma da 1ª Vara do Tribunal do Júri, não descarta a possiblidade de ouvi-la de maneira coercitiva.

Das quatro testemunhas de acusação, apenas uma foi ouvida na audiência de hoje. As outras seriam ouvidas por meio de carta precatória e aviso de recebimento (AR) devido morarem em municípios do interior do Amazonas.

“Das quatro testemunhas, uma seria ouvida por carta precatória, a outra foi notificada por aviso de recebimento (AR), mas o AR não retornou então não posso dizer se ela recebeu ou não, a outra testemunha foi notificada através de um oficial que não devolveu o mandado, então também não posso dizer se ela já foi notificada. Então, para hoje, eram esperadas a testemunha confidencial – que apareceu – e a Cleudes. O Josias só será ouvido no final”, disse Mirza.

O caso

O pequeno Pablo Pietro desapareceu no rio Negro, no dia 14 de agosto do ano passado, durante uma briga entre Cleudes Maria e Josias de Oliveira, por um valor de R$ 400, referente à pensão alimentícia do menino.

Na época, Cleudes Maria chegou a ser presa, mas foi solta depois que Josias confessou o crime.

Conforme os depoimentos de Cleudes, que mora em Manacapuru e teria ido ao porto do São Raimundo buscar dinheiro com o ex-companheiro, Josias. Ele, porém, convenceu-a a entrar em uma canoa com a criança, dizendo que iria buscar o dinheiro em outra embarcação.

Para não pagar a pensão, porém, ele jogou a criança na água, em meio a uma discussão. Ele teria, ainda, tentando matar Cleudes, que conseguiu se livrar e nadar até à margem, onde pediu ajuda.

Segundo a linha investigativa, a história, no entanto, tem muitas inconsistências, visto que as roupas de Cleudes estariam secas após a ação e os documentos não estavam molhados.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO