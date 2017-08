Caso ‘Oscar Cardoso’ terá desfecho em 2018

“Mario Tabatinga” foi julgado e condenado a cinco anos de prisão. Os advogados de Messias Maia, Bruno Henrique e João Branco abandonaram os clientes no fórum – fotos: Divulgação

Um dos julgamentos mais esperados do ano, que durou aproximadamente 24 horas, foi marcado por embates, revelações e mais adiamentos. No segundo dia de julgamento do caso “Oscar Cardoso”, as defesas de João Pinto Carioca, o “João Branco”, Marcos Miranda, o “Marcos Pará”, e Messias Maia Sodré e Bruno Henrique Moldes abandonaram o plenário na manhã de sábado (26), causando mais um adiamento, marcado agora para acontecer somente no primeiro semestre de 2018.

O julgamento que teve início na manhã da última sexta-feira (25), no fórum Ministro Henoch Reis, foi adiado após uma manobra da defesa, alegando que uma testemunha imprescindível não foi ouvida, sendo assim, prejudicando os clientes. Após discussões entre o Ministério Público e a defesa, o juiz Anésio Rocha Pinheiro, presidente da sessão, estipulou uma multa de cem salários mínimos, cerca de R$ 100 mil para os advogados Tereza Carmo de Castro e Maurício Neville, advogados de “João Branco”. Rocha solicitou que a conduta dos advogados fosse investigada pela OAB, além de pedir que a corregedoria da defensoria apurasse a conduta do defensor Wilson Mar de Deus Ferreira, que fazia a defesa de Messias.

Julgamento dos réus aconteceu na 2ª Vara do Tribunal do Júri, na Zona Centro-Sul

Depois de conversar com os clientes, os advogados de “Marcos Pará” e Bruno Henrique foram destituídos pelos clientes em plenário. O último réu do processo, Mário Jorge Albuquerque, o “Mário Tabatinga” decidiu ficar. Ele foi julgado e na tarde de sábado (26) foi condenado a cinco anos de prisão em regime aberto pelos crimes de associação criminosa e obtenção de bens por meio ilícito. O conselho de sentença absolveu Mário do crime de assassinato do delegado.

Promotoria

O promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros afirmou que a desistência da defesa durante o júri pode ser considerara como vitória da sociedade e da justiça. “Que momento histórico vivemos hoje. Pois a FDN (Família do Norte) estava toda aqui e correu com medo da Justiça. Isso é a demonstração de que a organização criminosa não vai superar o poder do Estado para combatê-la. Está claro que esse abandono de plenário foi orquestrado pelo advogado do réu ‘João Branco’ com o intuito de atrasar mais ainda o processo e tumultuar o julgamento”, disse.

Calado

Contrariando o que a defesa informou que ele falaria, por volta das 21h de sexta-feira (25), o narcotraficante “João Branco” foi interrogado pelo juiz e se manteve calado. Por meio de videoconferência, o juiz Anésio da Rocha Pinheiro interrogou o réu perguntando se ele teria algo para falar sobre o crime, “João Branco” afirmou que usaria seu direito constitucional de ficar calado. “Entendo as acusações contra mim, mas vou deixar que meus advogados falem por mim”, disse o narcotraficante, encerrando o interrogatório.

Atento

Durante o primeiro dia de julgamento, “João Branco” ficou atento a todos os detalhes durante o tribunal do júri. Ele sorriu em alguns momentos durante embates entre o Ministério Público e os advogados.

Ana Sena

EM TEMPO