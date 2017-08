Caso ‘Oscar Cardoso’ pode ter reviravolta

João Pinto Carioca, o “João Branco”, participará do julgamento por videoconferência – Márcio Melo

O advogado Maurício Neville, que defende o narcotraficante João Pinto Carioca, o “João Branco”, no caso do assassinato do delegado Oscar Cardoso, afirmou com exclusividade ao EM TEMPO que pode acontecer uma reviravolta no julgamento, que está previsto para a próxima sexta-feira (25), no fórum Ministro Henoch Reis.

Além de “João Branco”, os comparsas dele, Marcos Roberto Miranda da Silva, o “Marcos Pará”, Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes e Mário Jorge Nobre de Albuquerque, o “Mário Tabatinga”, também vão sentar no banco dos réus.

Neville acredita na inocência dos clientes. Ao ser perguntado se “João Branco” vai falar pela primeira vez sobre o crime, o advogado disse que sim, mas não informou se o acusado deve confessar ou não a autoria do assassinato.

Leia também: Julgamento de João Branco é adiado, pela quarta vez, por ausência de réu

“Espero que o promotor faça Justiça pedindo aos jurados para que absolvam o João. Espero que ele faça isso após a fala da defesa”, disse Neville, confirmando ter uma tese de defesa que levará à

inocência do réu.

O júri, que foi adiado pela quarta vez dia 30 de junho deste ano, pela ausência do réu “Marcos Pará”, deve acontecer sem mais adiamentos amanhã, conforme o promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros, autor da denúncia. Segundo ele, o Ministério Público fez algumas intervenções junto ao cartório da 2ª Vara do Tribunal do Júri para que o réu seja escoltado por policiais federais do presídio em Mossoró e possa comparecer ao julgamento.

“É um problema de logística, mas que tomamos a providência e tudo indica que não haverá mais adiamento.Quanto ao réu que será ouvido por videoconferência, a vara também cuidou da questão da internet, para que o ‘João Branco’ possa acompanhar todo o julgamento. Acreditamos que o júri vai durar três dias e conta com dez testemunhas. Temos provas suficientes para pedir a condenação dos réus e terei um promotor auxiliar durante o julgamento”, informou.

Ana Sena

EM TEMPO

Leia mais:

“Mano Kaio” pede perdão, mas polícia afirma que ele planejava chacina em Manaus

Tjam confirma julgamento do “Caso Oscar Cardoso” para o dia 25 de agosto

Defesa exige presença de ‘João Branco’ durante julgamento em Manaus