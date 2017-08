Caso Oscar Cardoso: ´Eles nunca vão falar que João Branco foi o mandante´, diz delegado

Julgamento ocorre no Fórum Ministro Henoch Reis -foto:EM TEMPO

Quarta testemunha a depor durante o julgamento no ‘Caso Oscar Cardoso’ nesta sexta-feira (25), em Manaus, o delegado Paulo Martins, que coordenou as investigações sobre o assassinato do delegado Oscar Cardoso, afirmou que no inquérito não há menção do nome de João Pinto Carioca.

De acordo com o delegado, os outros réus, envolvidos no caso, têm medo de morrer e, por isso, não apontam o narcotraficante como mandante da execução.

“Eles falaram para os policiais extraoficialmente, que se apontassem o João Branco como mandante, seriam mortos. Por conta disso, não falam. No depoimento eles confessam o crime, mas quando chegava a advogada chegava e os ameaçava, mudavam a versão”, diz o delegado.

O Crime:

De acordo com o inquérito policial, no dia 9 de março de 2014, por volta das 16h, no bairro de São Francisco, os acusados, de forma planejada, organizada e utilizando armas de fogo, participaram da morte de Oscar Cardoso Filho.

Segundo as investigações, o delegado Oscar Cardoso estava em uma banca de peixe conhecida como Banca do Marcelão, quando um veículo parou e os ocupantes, apontados como João Branco, Marcos Pará, Messias, Maresia e Marquinhos Eletricista, desceram e efetuaram vários disparos contra a vítima. Do local, foram recolhidas 22 cápsulas de pistola calibre 40 e 11 de pistola calibre 9 milímetros.

Denunciados:

Baseado no Inquérito Policial elaborado pela Polícia Civil, o Ministério Público do Estado do Amazonas denunciou cinco pessoas que teriam envolvimento na morte do delegado: João Pinto Carioca (João Branco), Messias Maia Sodré, Diego Bruno de Souza Moldes, Mário Jorge Nobre de Albuquerque (Mário Tabatinga) e Marcos Roberto Miranda da Silva (Marcos Pará). Entre testemunhas de defesa e acusação, 10 pessoas estão convocadas para depor durante o julgamento. Dentre elas, duas são testemunhas confidenciais.

