Caso ‘Novo Aripuanã’: mulher está grávida e em estado grave

A dona de casa Lucinete da Costa Gama, 30, suspeita de atear fogo em uma casa e causar a morte de um menino de dois anos, na tarde desta terça-feira (7) no município de Novo Aripuanã (a 277 Km de Manaus), está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Queimados do Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus e respira com ajuda de aparelhos. Lucinete está grávida.

Segundo a assessoria do 28 de agosto, a mulher teve queimaduras de segundo grau e profundas, inclusive em vias aéreas. Ela teve cerca de 20% do corpo queimado e está internada com estado de saúde grave. A assessoria não soube informar com quantos meses de gestação a mulher está e nem sobre o estado de saúde do bebê.

A mulher ficou ferida após um grupo de moradores do município invadir a 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e atear fogo em uma das celas. Ela foi transferida para a Manaus ainda na noite de ontem.

O caso

Segundo a polícia, a mulher ateou fogo em uma residência, onde estavam sete pessoas. Três eram crianças e uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, o crime chocou a cidade e os moradores ficaram revoltados com a suspeita. Eles foram até a frente da delegacia e invadiram o local. A mulher foi agredida e equipamentos, documentos e as dependências da delegacia ficaram parcialmente destruídos.

Pelo menos dois carros, que haviam sido apreendidos em operações policiais, foram incendiados pelos moradores. O delegado do município Vinícius de Melo, solicitou apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), que enviou reforço policial do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera) para ajudar acalmar os ânimos da população.

