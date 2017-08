Caso Grande Vitória: mistério, erros no inquérito e PMs presos há 9 meses

A defesa dos PM’s fez mais de 10 pedidos de liberdade provisória e nenhum foi atendido – Divulgação

Nove meses se passaram desde que um grupo de 7 policiais militares teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Os PMs são acusados do homicídio de três jovens da zona Leste de Manaus e a ocultação de seus cadáveres. Uma das vítimas já havia cumprido pena por assassinato e roubo, além de ser suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Grande Vitória.

O caso é rodeado de mistérios: os corpos das vítimas nunca foram encontrados e não há indícios de onde eles possam estar; a moto de uma das vítimas e o carro de um dos suspeitos também sumiram após o suposto crime. Além disso, o inquérito que corre na 3ª Vara do Tribunal do Júri tem documentos oficiais com informações contraditórias, laudos que não foram anexados ao processo e, ainda, atos da investigação que só ocorreram após o início desta reportagem, no mês de junho.

Alex, Rita e Weverton desapareceram em outubro do ano passado, no Grande Vitória – Divulgação

O crime e a prisão

No dia 29 de outubro de 2016, o ex-presidiário Alex Júlio Roque, de 25 anos, a estudante Rita de Cássia Castro da Silva, 19, e o autônomo Weverton Marinho Gonçalves, 21, desapareceram após serem vistos entrando em uma viatura da 4ª Cicom.

Fora as imagens das câmeras de segurança de uma farmácia, que flagrou o trio sendo abordado pelos PMs e sendo conduzidos pelos mesmos, não há nenhuma outra prova sobre o paradeiro do grupo após a batida policial.

A família dos desaparecidos defende que eles foram executados pelos policiais. O inquérito elaborado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) também aponta para o envolvimento dos PMs no suposto crime, tanto que o juiz Mauro Moraes Antony mantém os 7 policiais presos desde o fim do ano passado, quando o então titular da DEHS, Ivo Martins, hoje delegado geral adjunto, solicitou a prisão dos militares.

As falhas encontradas no processo foram apontadas pela defesa dos presos, que nos facultou acesso ao inquérito, que atualmente se encontra em fase de instrução processual. São aproximadamente 20 problemas. Alguns são destacados abaixo, como o depoimento de uma testemunha em desfavor de 2 dos 7 PMs acusados pelo crime. A mulher afirma ter estado com essa dupla de policiais, na mesma hora do suposto crime e, mesmo assim, eles continuam presos.

Nós conversamos com essa dona de casa, com a condição de preservação do sigilo da fonte. Ouça abaixo o que ela disse:

Os corpos nunca apareceram

Já se passaram mais de 270 dias desde o suposto crime. Até hoje – início de agosto -, nenhum dos três corpos ou restos mortais foram localizados. O que existe no inquérito são laudos com informações imprecisas, como a perícia numa mancha de sangue em um material colhido como prova, como você vai ler abaixo. Mesmo assim, a Justiça aceitou o pedido de prisão dos policiais, feito pela PC em novembro de 2016.

A defesa deles já fez mais de 10 pedidos de liberdade provisória e nenhum foi atendido. Os PMs seguem presos, acusados dos crimes de triplo homicídio e ocultação de cadáver, que juntos podem somar mais de 30 anos de prisão.

Veículos desaparecidos

No dia do fato, as imagens da câmera de segurança de uma farmácia mostram que os três jovens desaparecidos estavam em uma motocicleta quando foram abordados pela polícia. No entanto, a moto e o carro do aspirante Luís Ramos, principal acusado do crime, desapareceram misteriosamente.

O veículo do PM foi dado como roubado, já a moto que as vítimas usavam não possui nenhuma restrição de roubo ou furto, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Em entrevista, o delegado geral Ivo Martins não soube explicar o motivo da moto, que faz parte do crime e sumiu, não ter sido incluída no sistema de veículos furtados ou roubados. “Acreditamos que os corpos foram conduzidos no carro do Luís Ramos, que também nunca apareceu. A moto do Weverton eu não sei onde ela está. Nem sei se ela foi roubada”, disse o delegado.

Para a advogada Martha Gonzalez, que atua na defesa dos PMs, o processo seguiu para a Justiça com muitas falhas. “São mais de 20 erros. Faltam laudos de perícia e, mesmo assim, o promotor de justiça ofereceu a denúncia contra os meus clientes”, defendeu.

Segundo a defesa, o GPS mostra que nenhuma das 3 viaturas esteve no local do crime. O print acima é da viatura onde estava o aspirante Luiz Ramos e, segundo um geógrafo, é muito impreciso para ser usado como prova. Este laudo não consta do inquérito na Justiça.

GPS

Um desses laudos é o da rota do GPS das viaturas, obtido pela defesa. Eles mostram que nenhum dos 3 veículos usados pelos policiais, no dia do desaparecimento, esteve no suposto local do crime. O documento, que não foi incluído no inquérito, apresenta falhas no Sistema de Posicionamento Global dos carros. Isso, segundo o geógrafo Rogério Marinho, perito em GPS ouvido pelo o EM TEMPO, impede que ele possa ser utilizado como prova conclusiva para afirmar a localização das viaturas.

“O equipamento tem precisão de um raio de 13 metros. Pelo que o mapa mostra (as falhas), pode ter havido erro interno do sistema ou um bloqueio da antena proposital ou natural. Quando ocorre a perda de sinal aparecem essas linhas retas que significam que um ponto se interligou com a última coordenada que ele detectou”, explicou o geógrafo.

Provas do crime e DNA

A defesa dos PMs também questiona a perícia feita no local do crime e nas provas levadas à polícia pelo irmão de Alex Júlio. De acordo com Martha Gonzalez, os peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) só foram ao terreno, localizado no ramal Chico Mendes, no Puraquequara, na zona Leste da cidade, quase um mês após o irmão da vítima ter ido à Delegacia de Homicídios apresentar um par de sandálias com sangue e um estojo de munição de pistola ponto 40, que ele alegou ter encontrado no terreno.

O pedido de perícia (esq) em local de crime só foi solicitado pela DEHS quase um mês após o sumiço do trio, e o documento que afirma ter recebido as sandálias e o estojo de pistola do irmão de um dos desaparecidos estão no inquérito (dir)

O irmão da vítima chegou a contar detalhes do crime durante uma entrevista concedida a uma emissora de televisão local. Ele mostrou onde teria encontrado o estojo de pistola ponto 40 e mais 5 de revólver calibre 38, além das sandálias. O irmão ainda chegou a descrever detalhes do assassinato. “Eu acho incrível como o irmão do Alex sabe tantos detalhes sobre o crime, já que ele não estava presente no momento do homicídio”, questionou Gonzalez ressaltando que esses 5 estojos de munição de 38 nunca foram entregues à Polícia.

Mesmo assim, o delegado que presidia o inquérito mandou periciar o único estojo de munição entregue pelo irmão de Alex Júlio. O resultado da balística deu positivo para a arma do aspirante Luís Ramos. Já o laudo feito no sangue encontrado na sandália não conseguiu concluir se o material é do ex-presidiário desaparecido ou de um de seus outros 2 irmãos que estão vivos.

No inquérito remetido ao juiz Mauro Antony, existem informações divergentes sobre quem entregou as sandálias e o estojo de pistola ponto 40 à polícia. No Laudo de Exibição emitido pela DEHS, a entrega dessas provas são atribuídas ao irmão de Alex, já no pedido de prisão dos PMs, outro documento diz que foi o pai da vítima o responsável pela apresentação desses materiais na Delegacia.

A sandália e o estojo de pistola foram entregues, neste documento (esq), pelo pai do desaparecido e não mais o irmão. Já nesta outra página do inquérito (dir) é afirmado que o material encontrado na sandália é de Alex Júlio, mas o laudo citado no documento diz outra coisa

Além disso, somente no último dia 20 de julho foram feitos os exames de comparação de DNA com o sangue encontrado na sandália e os irmãos de Alex Júlio. Coincidentemente, esse fato só ocorreu logo após a entrevista com o delegado geral adjunto, que presidiu o inquérito à época. Mas, segundo a assessoria de imprensa da PC, esse pedido foi feito pelo Ministério Público (MPE) à Polícia Civil. Sobre as cápsulas calibre 38 que o irmão do Alex contou ter encontrado, elas nunca deram entrada na DEHS, como garantiu Ivo Martins. “O irmão do Alex nunca apresentou essas cápsulas na delegacia”, reafirmou.

O resultado do laudo de DNA no sangue da sandália não confirma a quem pertence o material biológico. Dona Arlete tem outros 2 filhos, além do desaparecido

Procurados, nem o promotor nem o juiz do caso quiseram se pronunciar sobre as falhas citadas na reportagem. Por meio de nota, o MPE afirmou que alguns dos policiais militares presos “possivelmente” irão a júri popular e outros libertados. “Tudo depende desse processo de instrução”, diz o promotor Rogério Marques, na Nota. Já o TJAM apenas explicou sobre a atual fase em que o processo se encontra na Justiça.

Junio Amazonas

EM TEMPO

