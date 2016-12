Caso ‘fisioterapeuta’: dono de lancha presta depoimento na delegacia

O empresário Thiago Brandão foi ouvido por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS) sobre a morte da fisioterapeuta Carmem Alves da Silva, 38. Ele é dono da lancha Moët Chandon, onde a vítima estava.

A polícia não revelou o conteúdo do depoimento do empresário. Contudo ele permanece na condição de testemunha do caso.

No dia da morte da fisioterapeuta, Thiago, Camem e mais três amigos estavam na embarcação que estava ancorada às margens do Hotel Tropical, na Ponta Negra, onde ocorreu o show do cantor Wesley Safadão, na noite do dia 7 de dezembro. Segundo a SSP, técnicos do Instituto de Criminalística (IC) já fizeram perícia na lancha.

Apesar de testemunhas terem relatado que no início da madrugada do dia 8, pessoas da lancha Moët Chandon foram vistas vasculhando, com lanternas, as águas do rio Negro próximo ao local onde estava a embarcação, ninguém da tripulação acionou o Corpo de Bombeiros ou mesmo a polícia para informar o desaparecimento da fisioterapeuta. Tanto que o corpo dela só foi encontrado por volta das 5h.

Laudo IML

Inicialmente, o Instituto Médico Legal (IML) havia registrado a morte da vítima como afogamento, no entanto, legistas mudaram o registro que passou a figurar como “morte por causa indeterminada”. O caso foi registro no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e repassado para a DEHS.

