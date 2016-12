Caso da Lancha: testemunhas são ouvidas sobre morte de fisioterapeuta

O dono da lancha onde Carmem da Silva, 39, foi vista com vida pela última vez, o irmão da vítima, César Lima Alves, e mais duas amigas da fisioterapeuta que não tiveram os nomes revelados, foram ouvidos pela polícia na manhã desta segunda-feira (12). As quatro pessoas estavam com Carmem antes da madrugada da terça-feira (6), quando ela foi encontrada morta no Rio Negro, nas proximidades da Ponta Negra.

Os depoimentos acontecem na Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), já que a Polícia Civil descartou a hipótese de morte por afogamento.

De acordo com o delegado titular da DEHS, Ivo Martins, a Polícia ainda não chegou a uma conclusão. “Estamos apenas ouvindo as testemunhas, eles contam que estavam na lancha quando duas delas caíram, uma conseguiram retirar logo da água e a Carmem só foi socorrida uns 10 minutos depois”.

Ivo Martins ressaltou que em nenhum dos depoimentos há o relato de uma briga entre Carmem e outra pessoa na embarcação. Entretanto, o delegado prefere aguardar pelo resultado do laudo final do Instituto Médico Legal (IM), que deve ajudar a elucidar a morte de Carmem.

O irmão da vítima, César Lima Alves, acredita que a morte de Carmem não foi um acidente, e espera que o caso seja esclarecido. “Só quero que a verdade, todo nós queremos, não só a família, mas as pessoas que gostavam dela. Não foi afogamento, o IML já disse que não. Nem na piscina ela mergulhava, ela não ia se jogar”.

Laize Minelli

Portal EM TEMPO