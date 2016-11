Casemiro é cortado da seleção brasileira por lesão

Nesta sexta-feira (4), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o volante Casemiro, do Real Madrid, foi cortado da lista de convocados para as partidas contra Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa de 2018. A presença do jogador já vinha sendo tratada como incerta devido a lesão sofrida em ação por seu clube em setembro, no Campeonato Espanhol.

Antevendo a possibilidade do corte, Tite convocou 24 jogadores e, portanto, não chamará um substituto para Casemiro. As opções mais óbvias para entrarem no time com a saída do volante são Fernandinho, do Manchester City, ou Giuliano, do Zenit.

Por conta da mesma lesão, Casemiro foi cortado das partidas contra Bolívia e Venezuela. Nas vitórias sobre Equador e Colômbia, o jogador foi aclamado como um dos melhores em campo.

Os jogadores vão se apresentar no domingo (6), em Belo Horizonte, e treinam na segunda (7) no estádio Independência. A partida contra a Argentina será na quinta-feira (10), às 21h45, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o confronto contra a seleção peruana acontecerá no dia 16, a 0h15.

Com 21 pontos, o Brasil lidera as eliminatórias seguido por Uruguai, com 20, e Equador com 17. Em quatro jogos pela seleção, Tite tem quatro vitórias.

Convocados

Goleiros:

Alison (Roma)

Alex Muralha (Flamengo)

Weverton (Atlético-PR)

Zagueiros

Gil (Shandong Luneng)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter de Milão)

Rodrigo Caio (São Paulo)

Thiago Silva (PSG)

Laterais

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luís (Atlético de Madri)

Marcelo (Real Madrid)

Meio-campistas

Fernandinho (Manchester City)

Giuliano (Zenit)

Lucas Lima (Santos)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Renato Augusto (Beijing Guoan)

Willian (Chelsea)

Atacantes

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Neymar (Barcelona)

Folhapress