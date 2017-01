Caseiro é preso por estuprar menina de 6 anos no ramal do Brasileirinho

Um caseiro, identificado apenas como Mauro, 59, foi preso em flagrante na tarde de ontem, após confessar um estupro de vulnerável contra uma menina de seis anos. O crime ocorreu no quilômetro 8 do ramal do Brasileirinho, Zona Norte e a informação foi confirmada pela titular da Delegacia Especializada em Proteção de Crianças e Adolescentes (Depca), delegada Juliana Tuma.

De acordo com a mãe da criança, uma dona de casa de 23 anos, a menina costumava comparecer até a casa do caseiro para brincar com as netas dele e, em uma dessas visitas, retornou para a casa chorando e relatou o que tinha acontecido.

“Ele sempre vai na casa dele e, a princípio, ela nunca reclamou de nada. Não sabemos se ele estava sob o efeito de álcool desta vez. Eu pedi para ela pegar uma tesoura na casa dele e ela chegou em casa chorando, dizendo que ele tinha dado um beijo na boca dela e que tinha passado a mão nas partes íntimas dela”, falou a dona de casa.

Após relatar o crime aos pais, familiares foram ao encontro do homem para tomar satisfações. “Quando chegamos lá, ele negou, mas eu liguei para a polícia e fomos até a delegacia”, concluiu a mãe.

Na delegacia, conforme o policial militar da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), sargento Lima Braga, o homem confessou o crime. “Ele disse que realmente beijou a menina, mas não beijou na boca. Ele disse ainda, que não houve a penetração e que nunca havia feito isso antes. Serve de alerta para os pais não deixar crianças sozinhas com estranhos”, alertou.

O homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e ao término dos procedimentos cabíveis na especializada, o caseiro seria encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde deverá permanecer à disposição da Justiça.

Luís Henrique Oliveira

Jornal AGORA