Caseiro é preso por estuprar enteada de seis anos

Um caseiro, que não teve o nome revelado, 34, foi preso suspeito de estuprar a enteada, uma criança de 6 anos, dentro da residência dele, situada no ramal 14, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, na noite de terça-feira (6).

Em depoimento, a criança afirmou que já foi violentada sexualmente pelo padrasto várias vezes. À polícia, o caseiro afirmou que praticou sexo oral na enteada duas vezes e chegou a culpar a vítima pelo assédio. Segundo o caseiro, a criança é que tirava a calcinha e se insinuava para ele.

Segundo os investigadores da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a criança relatou que estava na sala da casa, onde ela reside com a mãe e o padrasto, quando foi para o quarto brincar. Ao deitar na cama e pegar uma boneca, a criança percebeu quando o acusado entrou no local, se agachou ao seu lado, tirou a calcinha da vítima e praticou atos libidinosos. Nesse momento, a mãe da menina entrou no quarto e viu quando o companheiro se levantava do chão, próximo da filha.

A vítima relatou ainda que o padrasto foi até o mercado comprar comida, quando a mãe perguntou dela o que tinha acontecido. A menina então contou que o acusado a estuprou e que essa não seria a primeira vez. A criança chegou a dizer que além dos atos libidinosos, o acusado chegava a colocar o dedo nas suas partes íntimas.

Ainda segundo os investigadores, a mãe da criança, uma mulher de 36 anos, acionou os policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que efetuaram a prisão do suspeito.

O caseiro falou ainda que não estava praticando relações sexuais com a esposa porque ela está doente. Ela estaria na rede, quando a criança o chamou para o quarto e afastou a calcinha para o padrasto praticar atos libidinosos com ela. O acusado chegou a dizer que tentou resistir, mas disse que ‘a carne era fraca’.

O acusado foi levado à Depca, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), localizado no quilômetro da BR-174 (Manaus – Boa Vista).

Ana Sena

Jornal AGORA