Caseiro é degolado por assaltantes durante roubo de chácara

O caseiro Rosildo Lopes dos Santos, de aproximadamente 40 anos, foi amarrado e degolado por assaltantes, durante um roubo a chácara em que ele trabalhava, localizada em um ramal, no bairro Tarumã, Zona Oeste. A vítima foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (24), mas, segundo a polícia, Ronaldo foi assassinado no início da tarde de domingo (23). Conforme testemunhas, os suspeitos roubaram duas televisões, uma Makita e uma furadeira.

De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), os suspeitos amarraram aos mãos do caseiro com uma corda, cortaram as costas da vítima e ainda degolaram Rosildo. Após o assassinato, eles fugiram levando os pertences da chácara.

Ainda segundo os investigadores, na manhã de hoje, um funcionário de uma obra chegou à chácara para pedir que o caseiro fizesse um café e encontrou a vítima morta no chão da chácara.

À polícia, amigos do caseiro informaram que ele trabalhava no local há dois anos, mas vinha cumprindo a tarefa de caseiro, uma vez que outro funcionário da chácara estava de férias.

O caso foi registrado como Latrocínio (roubo seguido de morte) na DEHS.

Ana Sena

EM TEMPO