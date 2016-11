Cascas-grossas de renome gravam vídeo de apoio à paciente com câncer

Acostumados a fazerem cara feia para os adversários dentro dos octógonos e ser temidos, lutadores renomados do MMA brasileiro mostraram que por trás do estereótipo musculoso há corações solidários. Renan Barão, Léo Santos, Sérgio Kreator, Marlon Sandro, Francisco Massaranduba e os amazonenses Dileno Lopes, Adriano Martins e Ronnys Torres, até mesmo a referência José Aldo demonstraram solidariedade na gravação de um vídeo de apoio ao empresário Lucas Neto, 30. Potiguar de naturalidade e morador de Manaus há 27 anos, Neto é um dos mais de dez mil brasileiros que lutam contra a leucemia mieloide aguda, segundo dados do Instituto nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).

As imagens foram divulgadas por meio das redes sociais Facebook e YouTube. Muitos internautas compartilharam divulgação de campanha de busca a doadores de sangue ao paciente.

Primo de Lucas Neto, Renan Barão e o amigo Dileno Lopes foram os autores da iniciativa. Assim de maneira ‘viral’ o vídeo se espalhou na internet e contagiou outros lutadores. Ex-campeão do peso pena do UFC, José Aldo, entrou na campanha. “Meu grande amigo Lucas Neto, estou passando aqui para desejar toda força do mundo. Fique com a cabeça positiva sempre, para possamos estar brincando novamente. A vida é feita de luta, essa é mais uma que vamos vencer”, disse.

“Estamos juntos sempre, você vai sair dessa”, reforçou o lutador e primo Renan Barão. “Meu amigo Lucas Neto fica triste não, pois estamos juntos nessa luta e vamos dar um nocaute nessa parada aí”, disse em tom alegre Dileno. “Estou passando aqui para dizer que estou contigo e que os verdadeiros guerreiros são aqueles que possuem batalhas pela frente e que você vai vencer essa”, reiterou o lutador amazonense Adriano Martins. “Venho aqui dizer que estou torcendo por você e orando por você, Deus é o médico dos médicos”, afirmou Ronnys Torres.

E a campanha já surtiu efeito. Em três dias, Lucas Neto ganhou mais de 609 seguidores no Instagram e recebeu doações de sangue de 150 pessoas.

Luta contra leucemia

Após ser diagnosticado com câncer de medula óssea na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) no último dia 8 de novembro, Lucas Neto participou de sua primeira sessão de quimioterapia no dia 11, “Informaram que era muito sério, então não deu tempo para pensar muito, câncer é uma palavra muito assustadora”, disse.

Ele ficou internado durante 16 dias. No hospital, ele recebeu sangue com plaquetas eficazes e iniciou sua sessão de quimioterapia. Mesmo sem condições ideais, Neto acompanhou as postagens.

“Depois de Deus e do apoio da minha família, com certeza isso me dá mais força, até porque eu sou fã de MMA e ver meus ídolos me dando apoio é muito gratificante, animador e me dá mais força para lutar contra a leucemia”, afirmou.

Para Neto tudo foi uma grande surpresa: “No último dia 7, eu estava em casa me arrumando pela manhã para ir trabalhar, fui no banheiro e cuspi muito sangue, me lembro de um coágulo. Fui na Unimed e me recomendaram um exame de hemograma, o qual classificou as minhas plaquetas como muito baixa, a médica que me atendeu não acreditou e pediu para mim refazer o mesmo exame, ali eu entrei em desespero”, contou.

Liberado para seguir o tratamento próximo da família, Lucas garante que já foi um grande alívio. “Recebi alta na segunda-feira (20), para prosseguir tratamento em casa e evitar uma infecção hospitalar. Isso me anima muito. Mas, preciso acompanhar o índice da minha plaqueta e a minha imunidade durante os próximos 45 dias, usando máscara de proteção respiratória e saindo pouco de casa”, explicou o empresário.

Apaixonado por lutas, Lucas Neto acompanhou eventos do UFC no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Assisti de perto a vitórias do José Aldo e da Ronda Rousey contra a Beth. O Marcelo Pontes que foi o primeiro treinador do Zé, também me treinou na academia Nova União. Quero me recuperar e poder acompanhar de perto duelos novamente”, disse ao afirmar que o MMA é hoje seu esporte favorito, apesar de ser flamenguista e também acompanhar futebol.

Ao iniciar as atividades nos negócios da família ainda na adolescência, Lucas Neto explica que não chegou a pensar em ser lutador profissional. “Não teve como, desde cedo eu assumi responsabilidade e apenas praticava jiu-jitsu por uma questão de hobby. Haviam outras prioridades”, revelou o empresário que sempre foi um frequentador de academias de musculação.

A doença

A leucemia é a doença maligna dos glóbulos brancos (leucócitos), geralmente, de origem desconhecida. Sua principal característica é o acúmulo de células jovens anormais na medula óssea, local de formação das células sanguíneas e ocupa a cavidade dos ossos, que trocam pelas células sanguíneas sem anormalidades. Na medula são encontradas as células que dão origem aos glóbulos brancos e vermelhos (hemácias ou eritrócitos) e às plaquetas.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO