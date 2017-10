Casas serão construídas em Iranduba com madeira apreendida pela polícia

Aproximadamente 44 metros cúbicos de madeira em situação irregular, apreendidos durante fiscalização em Iranduba (a 27 km de Manaus), foram doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para o Abrigo Coração de Pai e para a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) do município. Conforme a polícia, a carga também será usada na construção de 30 casas.

Conforme o titular da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Antônio Chicre Neto, para onde os cerca de 44 metros cúbicos de madeira foram levados, a carga ilegal estava sendo transportada em dois caminhões, quando os condutores dos veículos foram abordados pelos policiais militares na manhã do sábado (14).

“A Seminf irá utilizar as madeiras na reforma de escolas da comunidade Catalão e também na construção de 30 casas, nas comunidades do Furo do Paracuúba e Xiborena, destinadas às famílias que perderam as residências após o deslizamento de terras nas duas comunidades”, diz.

A madeira em situação irregular foi apreendida por volta das 6h pela Polícia Militar, no quilômetro 28 da rodovia Manoel Urbano AM-070. Após a apreensão, a carga foi levada para a DIP onde foi formalizada a ocorrência e adotados os procedimentos cabíveis.

Os dois condutores dos caminhões assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ausência de licença ambiental e ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª DIP, foram liberados.

