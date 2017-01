Casas pegam fogo no Centro e há suspeita de incêndio criminoso

Um incêndio atingiu, no fim da tarde desta segunda-feira (9), por volta das 17h30, duas residências na rua Comendador Clementino, bairro Centro, Zona Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), deslocou cinco viaturas para conter as chamas no local.

Ainda não há informações oficiais sobre vítimas. De acordo com o CBM-AM, a área é de risco, pois concentra boa quantidade de casas de madeira, que estão situadas às margens de um rip-rap. Para a equipe de resgate, há suspeitas de incêndio criminoso. Testemunhas relataram que uma pessoa usuária de entorpecentes teria causado o incidente.

Em alguns pontos da cidade é possível ver as nuvens de fumaça. No local, os bombeiros constaram que há uma área de vegetação seca, onde apresentava grandes riscos do incêndio se propagar.

Por volta das 18h20 o CBM-AM informou que o fogo foi controlado no local. Policiais Militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam uma mulher por suspeita de autoria do incêndio. Ela foi conduzida ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO