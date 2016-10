Casas no São José alagam após córrego transbordar durante chuva; obra irregular é apontada como causa

Aproximadamente 40 casas ficaram alagadas durante a chuva que atingiu Manaus na tarde deste domingo (23). O córrego que corta o beco Roraima, situado no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, transbordou e as águas invadiram as casas localizadas no entorno. Os moradores dizem que uma obra supostamente irregular da prefeitura de Manaus – que aterrou parte do igarapé para construir uma via pública – é a causa do incidente.

O local fica localizado por trás da avenida Autaz Mirim e os moradores alegam que o problema ficou pior após a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) construir uma via pública em cima do córrego.

“Depois que a prefeitura fez essa obra basta dar uma chuva que as casas alagam. A água não tem como desaguar e vem tudo para dentro dos nossos lares”, disse o industriário Alexandre Garcia, 26.

Outro morador, que preferiu não se identificar, relatou que a água invadiu a sua casa e a atura chegou a alcançar cerca de meio metro. Ele perdeu alguns móveis e precisou levantar o restante dos objetos para não ter mais prejuízos.

O Portal EM TEMPO entrou em contato com a Seminf, que informou, por meio da assessoria, que vai verificar ‘in loco’ a denúncia nesta segunda-feira (24). A Defesa Civil municipal também foi contatada, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO