Casas lotéricas registram crescimento de até 30%

Na reta final para fazer as apostas para a Mega-Sena da Virada, concurso sorteado sempre no último dia do ano, as agências lotéricas estão otimistas e acreditam em crescimento nas vendas de jogos. A estimativa do prêmio para este ano, de acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), ultrapassa a casa dos R$ 225 milhões. O valor do jogo é de R$ 3,50.



Conforme Rosângela Narciso, gerente de uma lotérica no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, desde que as vendas do jogo da Mega-Sena da Virada iniciaram, em novembro, a movimentação no local aumentou 30%. “Esse número corresponde somente aos jogos. Tem clientes que fazem um jogo simples e mais o da Mega-Sena da Virada”, contou.

A gerente comentou ainda que o movimento na agência deve crescer a partir da próxima quinta-feira (29). “Brasileiro sempre deixa tudo para última hora. O amazonense não foge à regra, então, nos últimos dias que antecedem o sorteio, as casas lotéricas devem ficar lotadas”, enfatizou.

Outro gerente de uma casa lotérica localizada no centro da cidade, José Alves, também acredita em um crescimento de 30% nas vendas dos jogos da Mega-Sena da Virada. “Até o meio-dia do dia 31, as pessoas vão aproveitar para fazer sua tradicional ‘fezinha’ de fim de ano. Este é o momento para sair do vermelho”, comentou.

Em baixa

Por outro lado, também há gerentes que não estão tão otimistas neste ano. É o caso de Miguel Sicsu, proprietário de uma agência lotérica localizada na rua José Paranaguá. Segundo ele, de 2014 para 2015, a demanda caiu em torno de 40%.

Para o empresário, a retração nas vendas está relacionada com a crise econômica que o país atravessa. “Tínhamos um cliente que costumava fazer 2 mil jogos e, agora, faz somente 40. Ou seja, tudo caiu demais. Houve uma grande queda, o que nos deixa bastante desanimados com relação às vendas”, diz.

Planos

Quem já fez suas apostas já têm em mente como vai utilizar o tão cobiçado prêmio de R$ 225 milhões. O auxiliar administrativo Lourival Soares, por exemplo, espera quitar as dívidas e realizar o sonho da casa própria. Ele contou, ainda, que faz vários jogos durante o ano e já chegou a ganhar alguns prêmios. “Foram montantes mais tímidos, em jogos com valores menores. Não cheguei a ganhar nem R$ 1 mil. Porém, já consegui pagar algumas pendências financeiras e quitar alguns carnês”, destacou o auxiliar.

A professora Lílian Magalhães também afirma que já sabe como “gastar” o montante da Mega-Sena da Virada se ganhar o prêmio. “Meu sonho é ter uma casa própria. Já vi até algumas simulações e dessa vez eu levo esse prêmio”, afirmou a professora.

