Casas desabam em Manacapuru durante chuva

Duas residências mistas, parte de alvenaria e madeira, desabaram durante chuva, na tarde desta segunda-feira (17), no bairro São Francisco, em Manacapuru (município distante 69 km de Manaus).

Segundo informações da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a equipe de resgate foi acionada por volta das 14h30 e, de imediato, chegou ao local para isolar a área. Eles auxiliaram na retirada de vítimas.

Ainda segundo os bombeiros, a equipe ajudou também na retirada dos móveis. Em contato com o major da Polícia Militar (PM), André Gioia, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), não houve vítimas feridas e nem mortes no local.

Não há informações sobre a quantidade de pessoas que ficaram desabrigadas.

Isac Sharlon

EM TEMPO