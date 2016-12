Casas de shows agitam véspera de Natal em Manaus

A noite deste sábado (24), véspera de Natal, será animada com muito forró na casa de shows João de Barro, localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste. As pessoas que desejam sair após a ceia terão uma variedade de bandas, agitando o local.

A partir das 22h, os cantores Toinho (Forró Show), Xandinho (Balanço da Sanfona), Lucélia (Forró do Mestre) e a Gang do Forró sobem ao palco. A entrada custa R$ 30, com lista VIP até 00h.

Rancho Sertanejo

‘O Natal + Sertanejo de Manaus’ acontece no sábado, a partir das 22h30 no Rancho Sertanejo, bairro Flores, Zona Centro-Sul. A entrada é gratuita até às 23h. No local, a organização prepara uma ceia de natal para comemorar a data com o público amante do sertanejo.

