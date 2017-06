Casas das rua Gurupi serão desapropriadas pela Seminf após abertura de cratera

Na última sexta-feira(02), o EM TEMPO publicou uma reportagem a respeito de uma cratera que abriu na rua Gurupi, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus. Em nota enviada na manhã desta segunda-feira(05), a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que foi ao local e identificou o problema em uma tubulação antiga. Ainda de acordo com a assessoria, será necessário desocupar as casas para dar inicio aos trabalhos.

A tubulação está situada em um terreno particular e como a obra será de grande proporção, o engenheiro Kelton Aguiar, responsável pela visita técnica, explicou que será necessário fazer desapropriações. Como é um terreno particular, no momento, não há como realizar obras no local. A área é de difícil acesso para o trabalho de máquinas. A equipe da Seminf estudará também, a necessidade de indenizar proprietários da área em caso de desapropriações.

Bruna Chagas

EM TEMPO