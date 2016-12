Casas correm risco de desabamento no Tancredo Neves

Pelo menos cinco residências, localizadas na rua da Paz, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste, correm risco de desabamento após serem invadidas pelas águas de um igarapé que existe próximo ao local e que transbordou devido à forte chuva que atingiu a capital neste final de semana.

O transbordamento do igarapé ocasionou a ruptura de um muro de contenção que segurava parte do terreno onde ficam alocadas as casas, resultando em rachaduras nas paredes das residências, o que fez com que os moradores acionassem a Defesa Civil do Município ainda no sábado (3). Eles acusam de terem ficado sem atendimento por mais de 24 horas.

De acordo com a moradora Marlene Silva de Souza, 60, esse problema é antigo e que há mais de 10 anos os moradores convivem com o medo e com o risco de desmoronamento de terra em dias de chuva. Uma obra no igarapé 31 de maio, que fica situado atrás das residências, teve início em 2009, mas não foi concluído, fato que, segundo a moradora, vem contribuindo para a queda das contenções, dos muros e das calçadas.

“No sábado esse muro começou a rachar, quando foi ontem desabou. Chamamos a Defesa Civil, mas eles informaram que não poderiam vir no sábado e que, talvez, na segunda-feira enviariam uma equipe para avaliar a situação. Não temos tempo para esperar. Metade de uma parede da minha casa foi levada junto com o muro, o resto das paredes estão com rachaduras”, contou Marlene, revelando o medo que sente de que a casa dela e outras quatro caiam em um rip rap.

Hoje, Marlene está morando de favor em casa de amigos e deixou móveis e outros objetos pessoais dentro de uma igreja. A filha de Marlene disse não ter para onde ir e que, mesmo temendo pela vida dos filhos, vai continuar na casa.

“Se nada for feito com urgência, ainda essa semana, três casas vão cair. A casa da minha mãe não tem mais condições de abrigar ninguém. A minha está caminhando para a mesma situação, mas ao contrário dela que tem para onde ir, eu não tenho. Estamos cansadas de ligar para a Defesa Civil e ouvir deles que não podem fazer nada. A única orientação é para deixarmos a casa. Essa situação já está uma calamidade”, reclamou a desempregada Ana Vieira, 32.

Por meio de nota, a Defesa Civil do Município informou que não consta no sistema de ocorrência do órgão nenhum chamado para o endereço citado nesta reportagem, mas que encaminhariam uma equipe ainda na tarde de hoje para verificar a denúncia.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO