Casas com risco de desabamento no bairro Aparecida são interditadas

Em ação preventiva e para garantir a segurança dos moradores na margem esquerda do igarapé do São Raimundo, a equipe de fiscalização do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) interditou, nesta sexta-feira (30), três residências na rua Doutor Aprígio, bairro Aparecida, Centro, por situação de risco grave de desabamento.

Foram interditadas as casas de número 157, 161 e 165. A ação é preventiva, especialmente, em razão da intensidade das chuvas do período. Os moradores foram notificados a comparecer ao Implurb na segunda-feira (2) para participar de reunião sobre os riscos apresentados no laudo da Defesa Civil do Município e quanto ao pedido de intervenção feito ao Ministério Público do Estado (MPE-AM). Vizinhos denunciaram o agravamento das erosões. Arquitetos da Gerência de Patrimônio Histórico (GPH) do instituto participaram da ação.

No início do ano a Gerência de Engenharia da Defesa Civil fez vistoria in loco, constatando o risco. As edificações ficam dentro do setor especial de unidades de interesse de preservação, em área tombada, para fins de proteção. Apesar das fachadas preservadas dos imóveis, já ocorreu desabamento parcial de estrutura no número 165, acarretando movimentação de solo, com parte da fundação exposta, agravando o risco de desabamento.

O imóvel número 161 é geminado, com movimentação no solo na parte dos fundos. A casa 157 também é geminada e na vistoria foi verificado que parte dos fundos apresenta a mesma situação. Na época da cheia, as casas são alagadas no porão pelas águas do rio Negro, o que provoca erosão fluvial.

