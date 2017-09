Casas antigas são reformadas no Centro Histórico de Manaus

Casas antigas recebem obras – Fotos: Ingrid Anne/Divulgação

As casas mais antigas de Manaus passam por uma reformulação, onde recebem novos telhados e uma nova cobertura, além de pisos em ladrilhos desenhados e em madeira sempre com os matérias originais. A idealizadora do projeto é a Secretária Municipal de Infraestrutura (Seminf), que entra em fase de adequação da acessibilidade, que já teve a fase de retirada dos revestimentos das residências concluída e já foram confeccionadas o lastro de concreto, alvenaria, estrutura de madeira da cobertura, instalações elétricas e sanitárias.

As casas que são localizadas no Centro Histórico, na rua Bernado Ramos, com os números de 69 e 77, são consideradas históricas para a cidade, sendo as residências mais antigas da capital amazonense, construídas em 1819. Permaneceram por dez anos fechadas e com a desistência de três empresas que não operam na reforma. A prefeitura de Manaus retomou a obra com os recursos do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural.

De acordo com o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernado Monteiro de Paula, as casas tem uma arquitetura importante e que recebe a revitalização do Centro Histórico. Após a reforma será usada para o uso de turistas e o moradores locais vão ter acesso às construções e a história das casas. Estão sendo feitas adaptações a fim de garantir acessibilidade de todos.

“Toda a estrutura seguirá as normas de acessibilidade, rampas banheiros adaptados, todos os equipamentos necessários para que seja acessível ao público manauara e aos turistas”, comentou Bernardo Monteiro de Paula.

Histórico

A casa 77 é a mais antiga da cidade de Manaus, com 198 anos, era de cor predominantemente verde, possuía uma placa “Bar e Mercearia Guarany”, segundo historiadores. Serviu também como residência do vereador José Casimiro Prado. Passando atualmente por uma reforma.

Com informações da assessoria

