Casarão de Ideias traz novidades ao público manauara

Novas instalações, uma sala exclusiva para o cinema e uma loja com produtos de artistas locais e nacionais são algumas das novidades que o Casarão de Ideias terá em seu novo endereço, na rua Barroso, 279, Centro. O espaço funcionará das 9h às 12h e de 14h às 21h. A reinauguração acontece no próximo dia 30 de agosto (quarta-feira).

De acordo com o diretor geral João Fernandes, o novo Casarão de Ideias foi pensado para ser um lugar de criação, elaboração e execução de todas as artes. “Agora temos novos espaços com instalações ampliadas. Reestruturamos a biblioteca cultural e agregamos outros espaços. Estamos completando oito anos de ideias e vamos realizar novos projetos para 2018”, comemorou o gestor.

O novo espaço contemplará um espaço apropriado e com iluminação para exposições permanentes, biblioteca para consulta local, uma sala cênica equipada para aulas e encenações, entre outros ambientes.

O Casarão de Ideias foi repensado como um espaço que segue um modelo mais modernos e arrojado. “Neste novo espaço seguimos um modelo sustentável que todas as atividades e os projetos deverão seguir. Vamos manter na grade os cursos nas linhas que sempre atuamos, mas vamos criar mais”, lembrou o diretor.

Sétima arte

Outra grande novidade é a sala de cinema “Cine Casarão” que atenderá até 30 telespectadores, amantes da sétima arte. Uma parceria foi fechada com a Vitrine Filmes para a exibição de longas nacionais e internacionais.

A programação inicia em setembro com a estreia do documentário dirigido pela atriz Leandra Leal, “Divina Divas”, inédito em Manaus. O filme fala dos desafios e dos preconceitos das artistas performáticas que revitalizaram o teatro de variedades no Brasil na década de 1960.

O filme estreou no mês de junho em todo o Brasil e agora faz sua avant premier no “Cine Casarão”. A obra já ganhou o prêmio de Melhor Documentário pelo voto popular no Festival do Rio 2016

Divinas Divas (2016) apresenta a trajetória de oito representantes da primeira geração de travestis nacionais a brilhar em cena a partir do Rio de Janeiro: Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday, Eloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios. O tema e os personagens estão imbricados na biografia de Leandra: um dos primeiros palcos a abrigar homens vestidos de mulher foi o Teatro Rival, dirigido por Américo

Leal, avô da realizadora.

Editais

Uma grande novidade do novo espaço será os editais de ocupação que será lançado pelo Casarão de Ideias para atender a nova galeria de exposição e também a sala cênica. O local servirá para apresentações de teatro, dança e também de ensaios.

“Como já fazíamos anteriormente, estamos lançando vários editais para que grupos ou artistas também possam usufruir deste espaço. Serão editais de ocupação para exposições, vernissages, ensaios e também de apresentações para 2018”, diz o diretor.

Souvenir e gastronomia

Para as pessoas que buscam levar da cidade lembranças ou para os artistas que desejam vender seus produtos como discos, livros e afins, o Casarão de Ideias passa a contar com uma loja que venderá além de produtos artísticos, canecas, chaveiros e miniaturas do prédios históricos em vários tamanhos.

Com a expansão do novo Casarão, o espaço terá ainda uma cafeteria, que funcionará durante a semana e também durante a exibição de filmes e peças de teatro.

O café funcionará no andar acima, onde atualmente funciona o Bar Botequim. O local é sofisticado com espaço para tender até 80 pessoas e será, também, aberto ao público externo.

