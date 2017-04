Casal que usava cartões clonados para golpes calculados em R$ 1 milhão é preso

Nelson Fernando Silva Costa, 28, e Márcia Mendes da Silva, 20, foram presos sob a suspeita de terem aplicado aproximadamente R$ 1 milhão em golpes relacionados às compras com cartões de crédito clonados. A prisão aconteceu na tarde da última terça-feira (18), no condomínio em que o casal morava, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste.

De acordo com as investigações feitas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudacoes (Derfd), Nelson faz parte de uma organização criminosa que aplica golpes também no Rio de Janeiro, Goiânia, Fortaleza e Belém.

Segundo o titular da especializada, delegado Adriano Félix, as investigações começaram em outubro do ano passado, após a empresa de eletroeletrônicos Mirai Panasonic denunciar que sofreu um golpe no valor de R$ 515 mil. “O Nelson fazia compras pela internet usando cartões de crédito clonados. Essas compras eram no valor de R$ 70 mil. Os donos da empresa só descobriram depois que o suspeito estornava o valor”, explicou.

Ana Sena

EM TEMPO