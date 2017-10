Casal que matou gestante e roubou bebê da barriga é preso no interior do AM

O casal Alex da Silva Carvalho, de 18 anos, e Joelma Queila Santana da Silva, de 22 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (19), por suspeita de envolvimento na morte da jovem Karoline do Canto Silva, de 20 anos, que estava grávida de 37 semanas. Após o crime, a dupla retirou da barrigada da mulher o bebê, ainda com vida, e fugiu do município São Sebastião do Uatumã (município distante 247 km de Manaus).

Horas depois, a dupla foi presa em uma embarcação quando chegava no município de Itapiranga (a 227 km da capital). A gestante foi morta na madrugada de hoje, no bairro Da Paz, em São Sebastião do Uatumã.

De acordo com o delegado Claudenor Medeiros, da 44ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o casal era conhecido da vítima e informou que planejou o crime na noite desta quarta-feira (18). Os suspeitos levaram Karoline até uma lanchonete. No estabelecimento, Joelma colocou tranquilizante na bebida da jovem que desmaiou e foi levada para até um campo de futebol, onde ocorreu o crime.

Os suspeitos utilizaram uma faca para a remoção do recém-nascido. Karoline morreu no local.

“Os moradores encontraram o corpo e reconheceram a vítima. Fomos acionados e, quando nos deslocamos para o local, recebemos uma informação que uma mulher, acompanhada de Alex e um recém-nascido havia embarcado em uma lancha. Fomos até o porto, mas os suspeitos já haviam deixado o município. Só conseguimos prendê-los em Itapiranga”, disse o delegado.

O bebê foi resgatado pela equipe de investigação e levado para um hospital de Itapiranga, onde está sob os cuidados do Conselho Tutelar do município e não corre risco de morte.

Joelma informou em depoimento que não conseguia engravidar e queria muito poder dar ao marido um filho do sexo masculino. Ela contou com a ajuda de Alex para conseguir seu objetivo.

A dupla foi autuada em flagrante por homicídio duplamente qualificado e estão presos na 38ª DIP.

“O caso foi solucionado com a ajuda dos policiais militares e estamos finalizando os procedimentos de autuação na delegacia e devem ser transferidos para a capital amanhã ou depois”, concluiu Medeiros.

