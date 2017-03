Casal pretendia assaltar ônibus para construção de casa

Lucas Pinheiro de Medeiros, 21, e Alessandra Lima Nascimento, 22, foram presos após uma tentativa de assalto ao ônibus da linha 680. O casal foi detido dentro do Terminal de Integração 2 (T2), na avenida Manicoré, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, por volta das 23h desta quarta-feira (15).

Policiais militares da 1° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que a prisão foi realizada depois que a cobradora do coletivo reconheceu os suspeitos.

“A cobradora viu o casal entrando no T2 e avisou o motorista, que com a ajuda dos passageiros, conseguiu deter a dupla”, informou o tenente Zaranza.

Em depoimento, Lucas confessou que planejava assaltar o ônibus junto com a companheira para conseguir dinheiro para a construção da casa do casal. Com o suspeito, ainda foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

O casal foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem aguardar por uma audiência de custódia.

Daniel Landazuri

EM TEMPO