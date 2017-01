Casal homoafetivo sela união em Presidente Figueiredo

Um casamento coletivo realizado na manhã desta quinta-feira (26) reuniu cinco casais. Entre eles, um casal homoafetivo. A cerimônia foi realizada no auditório do Fórum de Justiça de Presidente Figueiredo (distante XX km de Manaus).

O casal dividiu os holofotes com os outros pares heterossexuais em um evento onde contaram com a participação dos familiares. De acordo com o juíz da Comarca, Odílio Neto, o casamento serve para garantir os direitos civis entre os casais.

“Desde que comecei a magistrar, esta é a primeira vez que realizo um casamento dessa forma. Para mim é motivo de alegria, pois não é todo dia que aparece um desses”, disse o juiz.

Eliana Duarte Moreira (46) e Raimunda de Oliveira Monteiro (47), recém-casadas relataram, depois da cerimônia, que no início eram vítimas de preconceito no cotidiano, mas que nada foi suficiente para evitar a oficialização das duas.

“União estável já existe, mas tínhamos a necessidade de oficializar nosso relacionamento de forma civil para termos direitos reconhecidos”, disse Eliana, 33, emocionada com sua união com Ray.

Dados do IBGE apontam que no Amazonas, em 2013, foram registrados sete casamentos homoafetivos. Em 2014, esse número pulou para 45 e, em 2015, esse número dobrou para 98. Este é o primeiro caso em que casais do mesmo sexo oficializam a união em Presidente Figueiredo.

“Depois de 23 anos convivendo juntas, chegou a hora de realizarmos um sonho antigo, mas que no começo era difícil devido ao preconceito e a justiça não reconhecer. Hoje, nosso sonho virou realidade”, disse Ray com o sorriso estampado no rosto.

Jackson Salvaterra

Correspondente TV EM TEMPO