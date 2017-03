Casal forja corrida para roubar mototaxista e é preso

O casal Henrique Trindade Reis da Conceição, 27, e Stefanne Viana pimenta, 32, foi preso pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), ao tentar roubar a moto de um mototaxista, na madrugada deste domingo (26). O fato ocorreu na rua Ramos Ferreira, no Centro de Manaus.

De acordo com informações de policiais da Rocam, a equipe estava realizando patrulhamento pela área central da cidade, quando percebeu que Henrique estava tentando assaltar o mototaxista, Johnicy Rabelo Cardoso, 38.

Stefanne que estava na garupa do mototaxista, teria se passado por passageira e solicitado uma corrida para as proximidades de onde ocorreu o assalto. A vítima relatou aos policiais que após iniciar a corrida, a mulher pediu para ele parar a moto, pois precisava conversar. Ao parar a motocicleta, Henrique se aproximou e anunciou o assalto.

Ao perceber a presença da polícia, Stefanne mandou o mototaxista acelerar e fugir, porém, ele se negou e a dupla foi presa.

Com Henrique foi encontrado um revólver calibre 32, com seis munições intactas e com numeração raspada.

Durante a prisão, Stefanne confessou que havia planejado o assalto com Henrique. Para a polícia, o casal iria roubar a motocicleta para cometer outros assaltos pela cidade.

O casal foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Mara Magalhães

EM TEMPO