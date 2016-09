Casal fica ferido após capotamento de veículo na Torquato

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta sexta-feira (2), após um carro, modelo Celta, capotar na Avenida Torquato Tapajós, Zona Norte. As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans),o Celta, de placa LNM 9054, se envolveu em um acidente de trânsito com outro veículo, modelo Gol, com emplacamento JWV 6549. A causa do capotamento será apurada pela Polícia Civil.

Segundo o Manaustrans, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para atender as vítimas lesionadas.

O condutor do Celta, Marivaldo da Silva, 50, foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste da cidade e, a mulher que estava no banco do passageiro, do mesmo veículo, identificada como Claudineide de Alves Vieira, 44, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Campos Sales.

