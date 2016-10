Casal embriagado é preso após atear fogo em sobrinha de 14 anos, em São Sebastião do Uatumã

Lenice Lorenço de Oliveira, 27, e Paulo Lima da Costa, 18, foram presos nesta sexta-feira (14), no município de São Sebastião do Uatumã (a 247 quilômetros de Manaus), por provocar grave lesão corporal contra uma menina de 14 anos.

De acordo com 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM), uma denúncia apontou que o casal, com sinais visíveis de embriaguez, teria jogado gasolina em uma adolescente e, em seguida, ateado fogo nela.

A equipe policial foi até o local informado para averiguar o fato e constatou que a jovem havia sofrido uma grave lesão corporal pelas chamas, sendo levada imediatamente para atendimento médico de urgência no hospital regional.

Durante as diligências, os acusados pelo ato foram identificados e detidos, sendo que a principal acusada seria tia da vítima e seu provável companheiro.

A menina e outros menores de idade que residem no mesmo endereço dos infratores estão sob a responsabilidade do conselho tutelar do município.

Com informações da assessoria