Casal é preso suspeito de tráfico de drogas no Japiim

Um casal, que não teve o nome revelado, foi preso após ser denunciado por tráfico de drogas no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Com a dupla, a Polícia Militar (PM), apreendeu troxinhas de maconha, simulacro de arma, entre outros objetos.

Segundo a PM, na sexta-feira (25), o aspirante Fernando Gama da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recebeu uma denúncia anônima informando sobre a venda de drogas no beco Jupiá. A equipe foi ao local, onde o casal foi abordado. Com eles, foram encontradas duas trouxinhas de maconha do tipo skank.

Ainda segundo a polícia, ao ser questionada sobre as drogas, a mulher relatou que havia outra quantia em casa, mas que era de pequena quantidade. Na residência, os policiais encontraram mais 28 Trouxinhas da mesma substância, além de um simulacro, um objeto metálico circular com um prego por dentro do objeto – como uma arma caseira, dois celulares e R$ 29.

A dupla foi encaminhada ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos necessários.

Com informações da assessoria