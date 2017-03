Casal é preso por tráfico de drogas na Compensa

Maylson Souza Lima, 32, e Nayara Barbosa de Alencar, 29, foram presos nesta terça-feira (21), por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso aconteceu na rua Matos Areosa, beco de mesmo nome, no bairro Compensa III, Zona Oeste de Manaus. A ação foi realizada por policiais civis do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo informações do titular do DIP, delegado Demetrius Queiroz, a equipe Raiz se deslocou para o endereço indicado, após denúncia pelo 181. A informação era que Maylson comercializava entorpecentes todo dia em sua casa. Ele já tinha passagem na Justiça pelo crime.

Ainda conforme a autoridade policial, quando os policiais chegaram ao local, a esposa do suspeito, Nayara, ainda tentou impedi-los de entrar na residência. Durante a abordagem, a equipe policial ao identificar que Maylson estava assustado e com mãos molhadas, encontrou drogas jogadas dentro do vaso sanitário. Eles, ainda, conseguiram recuperar algumas trouxinhas de maconha do tipo skunk, pasta base e cocaína. Ainda foram apreendidos alguns materiais para embalagem de drogas.

O casal vai responder por tráfico e associação para o tráfico, e serão encaminhados para audiência de custódia.

