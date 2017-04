Casal é preso por tráfico de drogas, furto qualificado e associação criminosa

A equipe de investigação da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Antônio Rondon Jr, cumpriu ao longo de segunda-feira (24), em bairros distintos da capital, mandados de prisão preventiva por furto qualificado e associação criminosa em nome de Sabrina Barbosa Braz, 20, e por tráfico de drogas em nome de William dos Santos Silva, 23.

Conforme a autoridade policial, Sabrina foi presa por volta das 9h30, na casa onde morava, situada Rua Amazonas, segunda etapa do bairro Compensa, na zona Oeste. Já William foi preso por volta das 16h40, também no imóvel onde residia, localizado na Rua Nove do bairro Redenção, zona Centro-Oeste da capital.

“Os mandados de prisão preventiva em nome de Sabrina foram expedidos no dia 24 de fevereiro deste ano, pela juíza Eulinete Melo Silva Tribuzy, da 11ª Vara Criminal. A ordem judicial em nome de William foi expedida no dia 20 de abril deste ano, pela juíza Lídia de Abreu Carvalho Frota, da 4ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (Vecute)”, explicou Rondon Jr.

Segundo o delegado, a jovem seria integrante de uma quadrilha que praticava furtos a lojas e drogarias na cidade. O grupo criminoso foi desarticulado durante a operação “Mãos Leves”, deflagrada por policiais civis da 2ª Seccional Norte em março deste ano. Na ocasião, 13 pessoas foram presas, sendo dez mulheres e três homens, envolvidos em mais de 100 furtos ocorridos em zonas distintas da capital.

“William foi interceptado por policiais militares no dia 29 de agosto de 2014, no momento em que comercializava entorpecentes no bairro onde morava. Na ocasião, confessou que teria matado um integrante de uma facção criminosa e, por isso, estava sendo ameaçado de morte. Não localizamos qualquer processo para confirmar as declarações do infrator”, afirmou o titular da DECP.

Antônio Rondon Jr ressaltou, ainda, que naquele ano o infrator foi liberado pela Justiça para responder pelo crime em liberdade provisória, mas como deixou de cumprir acordo firmado com a Justiça, um novo mandado de prisão foi expedido em nome dele.

Ao término dos procedimentos cabíveis na DECP, Sabrina será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e William conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irão permanecer à disposição da Justiça.

