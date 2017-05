Casal é preso por receptação de moto roubada no Amazonino Mendes

Um casal identificado como Ananias Tavares Gama, de 18 anos e Tainá Júlia Marques, de 21 anos, foi preso pela Polícia Militar na noite deste sábado(20), na rua 44, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus. Ambos são suspeito de receptação de uma moto roubada. A Polícia chegou ao casal por meio de uma denúncia anônima.

De acordo com a assessoria da PM, com os infratores, além da motocicleta de placa OAM 8165, modelo Fan 125, cor preta, com restrição de roubo, também foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos.

Com informações da assessoria