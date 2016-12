Casal é preso em Parintins por estelionato

Jeferson dos Santos Quadros, 29, e Tatiana Cristina Serrão Barbosa, 25, foram presos na sexta-feira (23), por estelionato, na rua Bulgarim, conjunto João Novo localizado no município de Parintins (a 369 Km de Manaus). A ação foi realizada em decorrência de denúncias anônimas sobre os crimes do casal.

O caso começou a ser apurado desde Manaus, pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas após o casal se mudar para Parintins, a DIP local se encarregou de continuar as investigações.

“Identificamos onde o casal morava em Parintins, e efetuamos a prisão em cumprimento de mandado com o apoio da Polícia Militar. Já recebemos várias denúncias anônimas sobre o casal, mas até o momento nenhuma vítima nos procurou” informou a equipe de investigação.

Durante a abordagem, foram encontrados com a dupla, documentos como carteira de trabalho, cartões de crédito no nome de outras pessoas e também R$ 64 em espécie.

De acordo com a Polícia Civil, Jeferson responde a mais de 20 inquéritos no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pelo crime de estelionato.

Jeferson será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), e Tatiana ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irão permanecer à disposição da justiça.

