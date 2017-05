Casal é preso com drogas na Zona Leste

O casal Tomas Robson Martins Ferreira, 25, e Bianca da Silva Barreto, 20, envolvido com o tráfico de drogas na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (24).

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso tiveram início após o recebimento de informações anônimas no disque-denúncia da unidade policial, informando que um casal estaria comercializando entorpecentes naquela comunidade. Em seguida, uma equipe da unidade policial foi acionada para apurar a veracidade da informação.

Conforme Ricardo Cunha, após cinco dias de investigações, eles descobriram que Tomas e Bianca estariam envolvidos com a prática ilícita e aguardaram o momento apropriado para o flagrante. Durante revista realizada na casa dos infratores, os policiais civis apreenderam 11 trouxinhas de maconha, 10 trouxinhas de oxi e pasta base, seis trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares”, explicou.

O delegado informou, ainda, que os celulares e as substâncias ilícitas foram levados para perícia no Instituto de Criminalística (IC). Tomas e Bianca foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, os infratores serão encaminhados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

EM TEMPO

Com informações da assessoria