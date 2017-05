Casal é preso com drogas, munições e dinheiro no Santo Agostinho

O casal Cleandro da Silva Coelho, 25, conhecido como “Shrek”, e Gabriela Lima de Souza, 20, foram presos, nesta sexta-feira (12), por envolvimento com o tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e corrupção de menores. Na ocasião, um adolescente de 17 anos foi apreendido ao longo da operação, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Déborah Barreiros, do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações em torno do caso tiveram início há cerca de um mês, após o recebimento de denúncias anônimas. Os policiais civis montaram campana na avenida Coronel Cyrillo Neves, quando identificaram que “Shrek” comandava o tráfico de drogas no local e utilizava adolescentes para comercializar entorpecentes naquela região.

“Com o casal apreendemos 22 trouxinhas de cocaína, 17 trouxinhas de maconha, do tipo ‘skunk’, quatro munições de calibre ponto 40, um celular da marca Samsung, R$ 268 em espécie, três cordões, um relógio, três anéis, uma garrafa de uísque, além de materiais para preparo, refino e embalo das drogas. Já com o adolescente apreendemos três porções de maconha, do tipo ‘skunk’, um celular da marca Blu e R$ 37 em espécie”, explicou a delegada.

Cleandro e Gabriela foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, os infratores serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.

O adolescente irá responder por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Em seguida será levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria