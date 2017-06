Casal é preso com arma, droga, celulares e dinheiro em casa no Educandos

O casal Eliomar da Silva Fonseca, 21, e Maria Fabianne Freitas de Oliveira, 25, foi preso com arma, droga, celulares e dinheiro em uma casa no beco Ajuricaba, localizado na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com policiais da Rocam, a dupla foi presa após denúncia anônima. As equipes foram até o endereço informado e localizaram Eliomar e Maria com um revólver calibre 38, com quatro munições intactas, um quilo de cocaína, uma balança de precisão, três celulares e, aproximadamente, R$ 1.100.

Ainda segundo a polícia, na agenda telefônica dos celulares consta números de telefones de clientes do tráfico de drogas. A dupla foi conduzida para a sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado.

